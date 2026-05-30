‘Facções terroristas’: a reação que o governo prepara contra Flávio Bolsonaro

Além das críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da nota divulgada pela Secom sobre a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar o CV (Comando Vermelho) e o PCC (Primeiro Comando da Capital) como organizações terroristas, o governo e o PT preparam uma reação coordenada contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que será explorada por políticos e militantes em entrevistas e nas redes sociais.

Essa estratégia passa por associar Flávio e a família Bolsonaro às milícias do Rio de Janeiro, que são organizações criminosas tão violentas e articuladas quanto as facções que comandam o tráfico de drogas no país. A ideia é relembrar as relações do senador com pessoas que já foram condenadas por envolvimento com milicianos ou por serem integrantes desses grupos.

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“Uma pergunta que não quer calar: será que o senador Flávio Bolsonaro vai pedir intervenção estrangeira em relação às milícias do Rio de Janeiro, organizações criminosas com profundas relações com sua família?”, resumiu em auxiliar do presidente.