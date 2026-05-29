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O que o resultado do PIB sinaliza para os próximos trimestres

Com o crescimento econômico forte neste começo de ano, mesmo os economistas mais pessimistas têm revisado para cima as projeções para 2026

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
29/05/2026 16:09

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O que o resultado do PIB sinaliza para os próximos trimestres
O que o resultado do PIB sinaliza para os próximos trimestres crédito: © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A economia brasileira registrou um crescimento de 1,1% no primeiro trimestre de 2026, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado ficou acima do consenso do mercado, que esperava alta de 1%.

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Com o PIB (Produto Interno Bruto) forte neste começo de ano, mesmo os economistas mais pessimistas têm revisado para cima as projeções para 2026, que estavam próximas de 1,5%, para 2% ou mais. A unanimidade entre os analistas é de que as políticas do governo Luiz Inácio Lula da Silva para manter a atividade aquecida têm surtido efeito no curto prazo.

O economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, afirmou que espera para os próximos trimestres que a atividade econômica real continue a se beneficiar das vultosas transferências federais por meio de programas sociais, de crédito e da isenção de IR (Imposto de Renda). 

Para o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, os dados mostram uma economia acelerando, provavelmente devido aos programas aprovados pelo governo neste início de ano, como reação à desaceleração do último trimestre de 2025.

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“Isso que poderá gerar preocupação para o Banco Central, que deverá manter cautela na política monetária. Nossas projeções são de desaceleração a partir deste trimestre, com crescimento de 0,5% por trimestre e 2,0% em 2026″, disse. 

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