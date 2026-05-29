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Campanha de Flávio orienta aliados a ligar PT a facções após decisão dos EUA

Saiba como o pré-candidato do PL ao Planalto tenta transformar a classificação de facções como organizações terroristas em trunfo para virar a crise com Daniel Vorcaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/05/2026 15:45

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Campanha de Flávio orienta aliados a ligar PT a facções após decisão dos EUA
Campanha de Flávio orienta aliados a ligar PT a facções após decisão dos EUA crédito: Foto: Reprodução

Antes de viajar para os Estados Unidos, Flávio Bolsonaro já havia criado entre aliados a expectativa de que a ida à Casa Branca renderia bons frutos para a pré-campanha presidencial.

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Flávio estava à vontade e seguro de que seria recebido por Donald Trump. Chegou, inclusive, a falar em inglês com jornalistas na saída do Senado, ao ser questionado se o até então possível encontro estava na agenda do presidente dos Estados Unidos.

Ao voltar ao Brasil, foi recebido por apoiadores no aeroporto de Brasília e também demonstrava serenidade e confiança. Flávio sabia o que viria horas depois.

A decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas deixou Flávio “feliz da vida”, segundo relatos de aliados, contrastando com o abatimento de dias atrás.

Integrantes da pré-campanha se apressaram em orientar aliados a explorar a decisão americana nas redes sociais. A ordem era dar tom de “grande vitória” a Flávio, sacramentando o que esperam ser uma “página virada” após o baque da crise envolvendo a relação do pré-candidato do PL com Daniel Vorcaro.

Um dos objetivos era rebater o discurso da soberania nacional, já esperado do lado do governo. A linha ajustada foi a de que “não há soberania quando parte do território brasileiro já está tomado pelo poder paralelo das facções”.

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Também foi sugerido aos aliados elevar o tom e atrelar as facções criminosas ao PT. É exatamente o que parlamentares candidatos à reeleição e apoiadores de Flávio vêm fazendo.

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