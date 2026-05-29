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Facções, Trump e a trégua da direita (menos um) com Flávio Bolsonaro

Pré-candidatos ao Planalto sabem que o tema da segurança pública é sensível e poderá ser determinante nas eleições de outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/05/2026 11:13

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Facções, Trump e a trégua da direita (menos um) com Flávio Bolsonaro
Facções, Trump e a trégua da direita (menos um) com Flávio Bolsonaro crédito: Platobr Politica

Horas antes de os Estados Unidos anunciarem a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o entorno de Flávio Bolsonaro reforçava a necessidade de unir o campo da direita para tentar estancar a crise envolvendo a relação do pré-candidato do PL com Daniel Vorcaro.

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A medida do governo Trump acabou ajudando nesse movimento. Ainda na noite dessa quinta-feira, 28, Ronaldo Caiado e Romeu Zema se manifestaram favoravelmente à decisão, com acenos a Flávio.

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No campo da direita, apenas o pré-candidato do Partido Missão, Renan Santos, evitou qualquer flerte com o senador ao comentar o tema. “Americano nenhum vai matar nossos bandidos. Quem vai matar seremos nós”, escreveu nas redes sociais.

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