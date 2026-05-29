Caiado apoia Ciro Gomes, que apoia Aécio

Ronaldo Caiado declarou apoio a Ciro Gomes (PSDB) para o governo do Ceará, mesmo com o PSD caminhando no estado com o adversário do tucano, o governador Elmano de Freitas (PT).

Ciro, por sua vez, divulgou nota em defesa da candidatura presidencial de Aécio Neves, que, se realmente for lançado ao Planalto, disputaria votos no mesmo campo político de Caiado.

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