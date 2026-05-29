Caiado apoia Ciro Gomes, que apoia Aécio
Pré-candidato ao governo do Ceará recebe afago de um, mas precisa, neste momento, sinalizar para outro
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Ronaldo Caiado declarou apoio a Ciro Gomes (PSDB) para o governo do Ceará, mesmo com o PSD caminhando no estado com o adversário do tucano, o governador Elmano de Freitas (PT).
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Ciro, por sua vez, divulgou nota em defesa da candidatura presidencial de Aécio Neves, que, se realmente for lançado ao Planalto, disputaria votos no mesmo campo político de Caiado.
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Até outubro, tudo se ajeita.