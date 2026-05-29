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Caiado apoia Ciro Gomes, que apoia Aécio

Pré-candidato ao governo do Ceará recebe afago de um, mas precisa, neste momento, sinalizar para outro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/05/2026 10:27

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Caiado apoia Ciro Gomes, que apoia Aécio
Caiado apoia Ciro Gomes, que apoia Aécio crédito: Foto: Alex Loyola/PSDB na Câmara

Ronaldo Caiado declarou apoio a Ciro Gomes (PSDB) para o governo do Ceará, mesmo com o PSD caminhando no estado com o adversário do tucano, o governador Elmano de Freitas (PT).

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Ciro, por sua vez, divulgou nota em defesa da candidatura presidencial de Aécio Neves, que, se realmente for lançado ao Planalto, disputaria votos no mesmo campo político de Caiado.

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