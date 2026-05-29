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Mourão descarta ação dos EUA e chama de ‘balela’ alegar soberania

Senador e general da reserva afirmou que decisão americana sobre facções brasileiras é deferente da situação ocorrida na Venezuela

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/05/2026 09:35

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Mourão descarta ação dos EUA e chama de ‘balela’ alegar soberania
Mourão descarta ação dos EUA e chama de ‘balela’ alegar soberania crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente da República no governo Bolsonaro, disse à coluna não considerar factível uma ação unilateral dos Estados Unidos no Brasil, semelhante à ocorrida na Venezuela, após a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas.

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“São situações distintas e, caso ocorresse, não ficaríamos de braços cruzados”, afirmou o parlamentar, general de quatro estrelas da reserva do Exército.

Na avaliação de Mourão, não há dúvida de que as facções utilizam métodos terroristas para manter o controle dos territórios onde atuam.

“Ficar bradando soberania quando o Estado permite que isso aconteça é balela”, disse.

Para além do que classificou como “briga nas redes sociais”, Mourão considera que a decisão do governo americano mira sobretudo a forma como os Estados Unidos lidarão com as atividades de integrantes dessas facções em seu território.

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Na avaliação do senador, a medida também pode abrir espaço para maior cooperação no combate à lavagem de dinheiro.

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