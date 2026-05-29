O recado de Renan Santos para a Faria Lima

Renan Santos, pré-candidato do Partido Missão ao Planalto e que aparece em terceiro lugar em algumas pesquisas de intenção de voto, não pretende anunciar um “medalhão” da economia para formular o plano de governo.

Nas próximas semanas, ele promete apresentar o que define como “algo bem diferente do que já foi feito até aqui”.

Em vez de um grande nome para agradar ao mercado, Renan fala em montar “um timaço” com atuação integrada em áreas como tecnologia, governança, economia e planejamento.

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Essa seria, no entendimento dele, a forma de “modernizar” a administração pública diante da ascensão de temas como inteligência artificial e terras raras.