Os nomes do governo e da oposição levados a Alcolumbre para a relatoria da 6×1

O governo tem dois nomes para apresentar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para relatar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição), aprovada na Câmara, que acaba com a jornada de trabalho 6×1. São os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação.

Integrantes do PT avaliam que, apesar do distanciamento entre Alcolumbre e o presidente Lula, ainda há condições de pleitear essa escolha, considerando a alta aprovação popular e de apoios que o texto conquistou na Câmara. Carvalho já vinha participando das conversas com Alcolumbre sobre a chegada da proposta e disse ao PlatôBR que confia que o presidente do Senado pautará a PEC e anunciará em breve um relator para o tema.

Alcolumbre sinaliza que anunciará o nome do relator na próxima terça-feira, 1º de junho, depois da reunião de líderes. Se o texto avançar, pode ser aprovado antes do recesso parlamentar, que começa no dia 19 de julho.

Texto alternativo

A escolha que Alcolumbre fará, para o governo, indicará seu humor em relação à proposta. A oposição tem outro nome para relatar a PEC: o senador Laércio Portela (PP-SE). Ainda na noite da quarta-feira, 27, os oposicionistas apresentaram uma alternativa ao texto do governo, que foi encaminhada por Alcolumbre para ser analisada pela CCJ (Comissão de Constituição de Justiça) do Senado, primeiro passo para a tramitação das PECs.

O texto retrata as ideias divulgadas pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que defende que o trabalhador possa escolher entre o regime comum previsto pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas. Nesse caso, o empregador poderia pagar ao empregado somente as horas trabalhadas.

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A proposta da oposição também estabelece que o contrato individual vai prevalecer sobre possíveis acordos coletivos e garante benefícios como FGTS, férias e 13º salário também proporcionais às horas trabalhadas. Outros senadores cotados para a relatoria são Rodrigo Pacheco (PSB-MG), Efraim Filho (PL-PB) e Omar Aziz (PSD-AM).