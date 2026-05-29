Motta vai a Lisboa, mas desta vez sem voo da FAB

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participará de mais uma edição do XIV Fórum de Lisboa. Ele embarcou com a mulher e os filhos para a capital portuguesa na tarde desta quinta-feira, 28, depois da aprovação da proposta que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas e acaba com a escala 6×1.

Motta embarcou em um voo de carreira para o evento que ocorrerá do dia 1º a 3 de junho. Ele será um dos palestrantes. Depois, o presidente da Câmara deverá fazer um tour pela Europa com a família e retornar para o Brasil após o feriado de Corpus Christi.

Desta vez, Motta não utilizou voos da FAB (Força Aérea Brasileira) para participar do fórum que ficou conhecido pelo apelido de Gilmarpalooza, por ser organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), ligado ao ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente da Câmara foi duramente criticado no ano passado por ter viajado em um jato da FAB para a edição anterior do fórum. Na época, além dos custos da aeronave, os gastos com diárias para a tripulação somaram R$ 60,9 mil. O avião usado por Motta tinha capacidade para 15 passageiros e voou repleto de autoridades.

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Recentemente, Motta também se viu às voltas com denúncias por ter voado em um avião do empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, alvo da CPI que investigava casas de apostas. Motta foi acusado de entrar no país sem ter suas malas fiscalizadas. Essa investigação foi arquivada pelo ministro Alexandre de Moraes.