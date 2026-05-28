Assine
overlay
Início PlatôBr

Em Moscou, Amorim criticou pedido de Flávio horas antes do anúncio dos EUA

O assessor especial do presidente para assuntos internacionais participava na Russia de um encontro de altos representantes de segurança

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
28/05/2026 20:03

compartilhe

SIGA
×
Em Moscou, Amorim criticou pedido de Flávio horas antes do anúncio dos EUA
Em Moscou, Amorim criticou pedido de Flávio horas antes do anúncio dos EUA crédito: Foto: Divulgação/MRE

Horas antes do anúncio por parte do Departamento de Estado americano de considerar o Comando Vermelho e o PCC (Primeiro Comando da Capital) como organizações terroristas, o assessor especial da Presidência para questões internacionais, Celso Amorim, falou sobre o assunto na Rússia. Para Amorim, essa medida de nada ajuda no efetivo combate a essas facções. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Amorim participou em Moscou do XIV Encontro Internacional de Altos Representantes para Assuntos de Segurança e manifestou preocupações com questões que afetam a soberania dos países. “O governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula, está agindo de forma decisiva para desmantelar as redes criminosas em cooperação com os países da América do Sul. O crime organizado deve ser combatido com a máxima energia e determinação. Mas equipará-lo ao terrorismo não ajuda. Ambos devem ser combatidos, mas compreender as motivações é essencial para a eficácia do combate aos tipos de crimes”, disse o assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso.

No anúncio feito pelos EUA, os grupos são “duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil” e devem ser classificados como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs, na sigla em inglês). Eles devem ainda receber a classificação de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) a partir de 5 de junho de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Juntos, eles comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. A sua influência e redes ilícitas estendem-se muito além das fronteiras do Brasil, através da nossa região e do nosso país”, diz o anúncio.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay