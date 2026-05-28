Em Moscou, Amorim criticou pedido de Flávio horas antes do anúncio dos EUA

Horas antes do anúncio por parte do Departamento de Estado americano de considerar o Comando Vermelho e o PCC (Primeiro Comando da Capital) como organizações terroristas, o assessor especial da Presidência para questões internacionais, Celso Amorim, falou sobre o assunto na Rússia. Para Amorim, essa medida de nada ajuda no efetivo combate a essas facções.

Amorim participou em Moscou do XIV Encontro Internacional de Altos Representantes para Assuntos de Segurança e manifestou preocupações com questões que afetam a soberania dos países. “O governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula, está agindo de forma decisiva para desmantelar as redes criminosas em cooperação com os países da América do Sul. O crime organizado deve ser combatido com a máxima energia e determinação. Mas equipará-lo ao terrorismo não ajuda. Ambos devem ser combatidos, mas compreender as motivações é essencial para a eficácia do combate aos tipos de crimes”, disse o assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso.