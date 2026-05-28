CV e PCC terroristas: as primeiras reações nos entornos de Flávio e Lula
Aposta do pré-candidato do PL ao Planalto abrirá nova frente de ataque do Planalto: qual será o impacto no eleitorado?
compartilheSIGA
Flávio Bolsonaro, recém-chegado dos Estados Unidos, vai se apresentar como o responsável pela decisão americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Antes mesmo do anúncio, aliados do senador já tratavam a medida como um possível ativo de campanha, sob a avaliação de que a segurança pública terá peso decisivo na eleição presidencial.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No Palácio do Planalto, a aposta é que a decisão americana reforça a narrativa de que Flávio quer “entregar o Brasil aos Estados Unidos” e ajuda a turbinar o discurso da soberania nacional, explorado pela pré-campanha de Lula à reeleição.