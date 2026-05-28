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‘Ninguém tira de Lula o mérito do fim da escala 6×1’, diz deputado do PT

Alencar Santana, que comandou comissão especial, vê trunfo eleitoral com a aprovação da proposta na Câmara

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/05/2026 18:33

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‘Ninguém tira de Lula o mérito do fim da escala 6×1’, diz deputado do PT
‘Ninguém tira de Lula o mérito do fim da escala 6×1’, diz deputado do PT crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da comissão especial da Câmara que analisou o projeto do fim da escala 6×1, deputado Alencar Santana (PT-SP), disse à coluna acreditar que a aprovação da proposta terá “impacto muito forte” na campanha de reeleição de Lula.

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“É um assunto que entrou na pauta do dia, virou conversa de boteco. Não resolve sozinho uma eleição, claro, mas é um grande trunfo”, afirmou.

Embora a oposição também tenha votado a favor da proposta, apesar das resistências, Alencar sustenta que “ninguém consegue tirar do governo Lula o mérito do fim da escala 6×1”.

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“A oposição fez lambança, errou muito. No fim, acabou se rendendo. Votaram a favor, mas fizeram discursos fortemente contrários”, disse.

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