‘Ninguém tira de Lula o mérito do fim da escala 6×1’, diz deputado do PT

O presidente da comissão especial da Câmara que analisou o projeto do fim da escala 6×1, deputado Alencar Santana (PT-SP), disse à coluna acreditar que a aprovação da proposta terá “impacto muito forte” na campanha de reeleição de Lula.

“É um assunto que entrou na pauta do dia, virou conversa de boteco. Não resolve sozinho uma eleição, claro, mas é um grande trunfo”, afirmou.

Embora a oposição também tenha votado a favor da proposta, apesar das resistências, Alencar sustenta que “ninguém consegue tirar do governo Lula o mérito do fim da escala 6×1”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A oposição fez lambança, errou muito. No fim, acabou se rendendo. Votaram a favor, mas fizeram discursos fortemente contrários”, disse.