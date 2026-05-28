‘Ninguém tira de Lula o mérito do fim da escala 6×1’, diz deputado do PT
Alencar Santana, que comandou comissão especial, vê trunfo eleitoral com a aprovação da proposta na Câmara
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O presidente da comissão especial da Câmara que analisou o projeto do fim da escala 6×1, deputado Alencar Santana (PT-SP), disse à coluna acreditar que a aprovação da proposta terá “impacto muito forte” na campanha de reeleição de Lula.
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“É um assunto que entrou na pauta do dia, virou conversa de boteco. Não resolve sozinho uma eleição, claro, mas é um grande trunfo”, afirmou.
Embora a oposição também tenha votado a favor da proposta, apesar das resistências, Alencar sustenta que “ninguém consegue tirar do governo Lula o mérito do fim da escala 6×1”.
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“A oposição fez lambança, errou muito. No fim, acabou se rendendo. Votaram a favor, mas fizeram discursos fortemente contrários”, disse.