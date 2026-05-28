Messias de novo? O choque de realidade que Lula ouviu

Interlocutores têm tentado, com jeitinho, dar um choque de realidade em Lula sobre a hipótese de enviar novamente ao Senado o nome de Jorge Messias.

Davi Alcolumbre diz aos mais próximos que, se isso se concretizar, a derrota de Messias tende a ser ainda mais acachapante, seja agora, depois das eleições ou até no ano que vem, quando se espera um Senado mais à direita.

O próprio Messias também já foi orientado a submergir mais um pouco e a parar de falar por aí que será enviado novamente.

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A história só mudaria se Lula e Davi Alcolumbre, como se diz em Brasília, voltassem a se olhar, para começo de conversa. Ambos têm ouvido que é inadmissível um presidente da República não conversar com o presidente do Congresso. Superado o orgulho, a reaproximação tende a ser favorável aos dois.