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Depois das prefeituras, PSD quer avançar na Câmara

Partido presidido por Gilberto Kassab tem, até aqui, Ronaldo Caiado como pré-candidato ao Planalto, mas reúne alas lulistas e bolsonaristas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/05/2026 06:15

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Depois das prefeituras, PSD quer avançar na Câmara
Depois das prefeituras, PSD quer avançar na Câmara crédito: Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

Embalado por ter superado o MDB no número de prefeituras nas últimas eleições municipais, o PSD já mira um novo avanço: ampliar de forma expressiva a bancada em Brasília.

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A torcida no partido é chegar a 60 deputados em outubro, um crescimento de cerca de 25% sobre os atuais 48.

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