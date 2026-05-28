Depois das prefeituras, PSD quer avançar na Câmara
Partido presidido por Gilberto Kassab tem, até aqui, Ronaldo Caiado como pré-candidato ao Planalto, mas reúne alas lulistas e bolsonaristas
compartilheSIGA
Embalado por ter superado o MDB no número de prefeituras nas últimas eleições municipais, o PSD já mira um novo avanço: ampliar de forma expressiva a bancada em Brasília.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A torcida no partido é chegar a 60 deputados em outubro, um crescimento de cerca de 25% sobre os atuais 48.