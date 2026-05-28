Sem candidatura de Pacheco, PT marca prazo para montar chapa em Minas Gerais

O PT de Minas Gerais recebeu aval do presidente nacional do partido, Edinho Silva, para apostar no nome de um petista para concorrer ao governo do estado, depois que o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), preferido de Lula para formar seu palanque no estado, demonstrou não ter interesse em disputar a eleição.

Embora Pacheco não tenha desistido formalmente de entrar no páreo, Edinho já informou o PT que ele não será candidato. O partido marcou para o próximo sábado, 30 de maio, uma reunião que deve decidir os integrantes da chapa. Para petistas mineiros, três nomes estão sendo cogitados: o da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, o do deputado Reginaldo Lopes, ou o da ex-reitora da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) Sandra Goulart.

A candidatura ao governo, no entanto, não é prioridade de Marília nem de Lopes, a não ser que isso seja exigido pelo partido ou por Lula. Marília tem a intenção de se candidatar ao Senado e vem tendo desempenho forte nas pesquisas de intenção de votos. Lopes considera ter sua candidatura à reeleição para a Câmara garantida. Sandra é novata na política e, na avaliação de petistas, conta a seu favor a baixa rejeição.

Em janeiro, ela chegou a ser convidada por Lopes para tentar disputar dentro do partido a vaga para o governo. Na época, porém, Lula ainda contava com Pacheco como candidato. “Sandra tem capacidade de ser nossa candidata. Além dos votos de Lula, ela poderá ter votos de eleitores de centro”, aposta Lopes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A conversa entre Edinho e os mineiros já ocorreu, mas ainda falta o aval de Lula.