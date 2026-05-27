O que o placar da aprovação da PEC da 6×1 na comissão especial indica para o plenário
Com 34 votos favoráveis e 4 contrários, proposta que reduz a jornada de trabalho segue para análise no plenário nesta quarta-feira, 27
compartilheSIGA
A PEC pelo fim da jornada 6×1 foi aprovada na comissão especial da Câmara por 34 votos a favor e 4 contrários. Bolsonaristas fiéis, os deputados Osmar Terra (MDB-RS), Maurício Marcon (PL-RS), Gilson Marques (Novo-SC) e Júlia Zanatta (PL-SC) se posicionaram contra o texto relatado pelo deputado Leo Prates (Republicanos-BA). A ideia é que proposta seja votada ainda nesta quarta em plenário, antes de seguir para o Senado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No último momento, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante orientou pela aprovação da proposta. Ele, no entanto, disse que apresentará no plenário uma emenda para que a nova escala seja de 4×3, com vigência imediata. O líder recebeu vaias ao defender a proposta.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O placar elástico indica que a proposta que reduz a jornada de trabalho deve ser aprovada com folga pelo plenário. O fim da escala 6×1 foi encampado pelo governo como uma das principais bandeiras para as eleições deste ano. Os partidos do Centrão também apoiam a medida, que conta com a simpatia de cerca de 70% da população, segundo pesquisas.