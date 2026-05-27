O que explica a sensação de reeleição garantida entre deputados

Diferentemente do que costuma ocorrer em anos eleitorais, deputados circulam pelo Congresso tranquilos e seguros de que voltarão a Brasília no ano que vem.

Os bilhões despejados em emendas nos últimos três anos alimentam, entre parlamentares, a convicção de que a reeleição está praticamente assegurada.

Um líder partidário, sob reserva, disse à coluna acreditar que cerca de 70% da Câmara será mantida. Tem deputado que, até agora, nem sequer planejou a campanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eles não toleram admitir esta avaliação, mas a engrenagem eleitoral é evidente: bilhões em emendas irrigam redutos políticos e transformam a reeleição em uma aposta de baixo risco, sufocando a renovação.