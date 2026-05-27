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O clima de ‘já ganhou’ dos governistas para a votação da PEC do fim da 6×1 na Câmara

Bancada do Planalto e até representantes da oposição preveem aprovação tranquila da proposta que muda a jornada de trabalho no país

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
27/05/2026 15:37

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O clima de ‘já ganhou’ dos governistas para a votação da PEC do fim da 6×1 na Câmara
O clima de ‘já ganhou’ dos governistas para a votação da PEC do fim da 6×1 na Câmara crédito: Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O clima na comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6×1 é de “já ganhou” entre os governistas. Deputados que apoiam a PEC foram para a sessão com camisetas estampadas com frases em defesa da mudança na legislação e posaram para fotos ao lado do padre Júlio Lancelloti, que acompanha a reunião.

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A proposta deve ser votada na comissão nesta tarde e, em seguida, encaminhada para análise no plenário. A aposta do presidente da comissão, deputado Alencar Santana (PT-SP), e de um dos autores da PEC, Reginaldo Lopes (PT-ES), é de que o placar será superior a 450 votos pela aprovação da proposta. Integrantes do Centrão, como os deputados Paulinho da Força (SD-SP) e Benevides Filho (União Brasil-CE), também apostam em mais de 450 votos no plenário da Câmara.

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