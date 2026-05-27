Segurança vira aposta de Flávio Bolsonaro durante encontro fora da agenda de Trump

Flávio Bolsonaro (PL) decidiu apostar na passagem pelos Estados Unidos como uma agenda positiva depois de dias marcados pelo desgaste provocado pela revelação das conexões com o banqueiro Daniel Vorcaro. Recebido por Donald Trump nesta terça-feira, 26, em encontro fora da agenda oficial da Casa Branca, o pré-candidato ao Planalto afirmou ter pedido ao presidente americano que classifique o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), duas das principais facções criminosas que atuam no Brasil, como organizações narcoterroristas.

A declaração ocorreu em entrevista coletiva concedida logo após a comitiva divulgar a foto do presidenciável ao lado de Trump, como contraponto ao presidente Lula, que em recente visita ao presidente dos EUA manifestou sua posição contrária a essa classificação das facções. Flávio também declarou ter dito a Trump que, se eleito, integrará o “Escudo das Américas”, coalizão criada pelos Estados Unidos para conter a influência da China no continente americano.

Ao focar nesse tema, o pré-candidato do PL ao Planalto busca puxar a segurança pública para o centro do debate eleitoral. Essa é uma área que os governos petistas têm dificuldade de enfrentar. O petista considera que o carimbo de Trump teria o potencial de abrir margem para pressões externas acerca da soberania do Brasil, especialmente sobre questões que dizem respeito exclusivamente aos brasileiros. “Fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele [Trump], para que declare o CV e o PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são”, disse Flávio.

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Lula considera que o carimbo de Trump nas facções teria o potencial de abrir margem para pressões externas acerca da soberania do Brasil, especialmente sobre questões que dizem respeito exclusivamente aos brasileiros.