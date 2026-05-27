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Os obstáculos de Michelle como a ‘carta na manga’ do bolsonarismo

A resistência dos enteados à candidatura presidencial da ex-primeira-dama segue como principal entrave para uma eventual substituição de Flávio. Nos bastidores, voltou a circular a hipótese de que ela seja vice na chapa de Caiado

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
27/05/2026 00:31

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Os obstáculos de Michelle como a ‘carta na manga’ do bolsonarismo
Os obstáculos de Michelle como a ‘carta na manga’ do bolsonarismo crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Vira e mexe, o nome de Michelle Bolsonaro retorna às conversas da ala mais pragmática do Partido Liberal como alternativa para conter o desgaste provocado pelas revelações sobre a relação entre Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro. A situação piorou depois que Valdemar Costa Neto admitiu, em entrevista à GloboNews, que o senador procurou Vorcaro “para ver se conseguia o restante do dinheiro” para financiar um filme sobre o pai após a primeira prisão do banqueiro.

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Desde então, cresceu o arrependimento entre dirigentes e aliados que apoiaram a escolha do primogênito como cabeça de chapa do bolsonarismo. A avaliação entre integrantes do partido é que Michelle teria mais facilidade para enfrentar eleitoralmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por reunir atributos considerados politicamente sensíveis. O petista teria muita dificuldade em atacar uma mulher, evangélica e cuidadora do marido preso. O principal obstáculo, contudo, continua dentro do próprio clã Bolsonaro.

Aliados apontam a grande resistência dos enteados e o desconforto do ex-presidente em entregar o protagonismo político à esposa como fatores que dificultam a troca do candidato do PL ao Planalto. Ainda assim, diante da piora do ambiente para Flávio, voltou a circular entre aliados a hipótese de Michelle entrar na chapa, ao menos como vice.

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Com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fora da disputa presidencial por causa do prazo de desincompatibilização, o nome de Ronaldo Caiado (PSD) passou a ser citado como possível parceiro de Michelle numa composição de emergência. Publicamente, porém, o discurso do PL segue inalterado: a candidatura de Flávio Bolsonaro continua sendo tratada como “firme e forte”.

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