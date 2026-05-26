Flávio com Trump: uma imagem para amenizar o desgaste junto ao bolsonarismo
Visita de pré-candidato do PL aos Estados Unidos ocorreu fora da agenda oficial da Casa Branca e foi tratada como gesto político ao eleitorado da direita
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Flávio Bolsonaro foi recebido, nesta terça-feira, 26, por Donald Trump na Casa Branca. O encontro ocorre quase 20 dias depois da visita feita por Luís Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente americano. O encontro não estava previsto na agenda oficial do governo dos EUA.
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A aposta é que a imagem registrada com o republicano dê um novo oxigênio para a campanha do filho de Jair Bolsonaro, abalada desde que o Intercept Brasil revelou conexões entre Flávio e Daniel Vorcaro. O presidenciável pediu cifras milionárias ao banqueiro para custear a produção de Dark Horse, autobiografia do ex-presidente.
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Reconhecido como representante da direita mais radical, Trump é um dos personagens idolatrados pelos eleitores bolsonaristas. A ala mais extremista chega a reivindicar a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. A associação com ele, portanto, pode servir como uma mensagem ao eleitorado da direita de que Flávio ainda está no jogo.