Flávio com Trump: uma imagem para amenizar o desgaste junto ao bolsonarismo

Flávio Bolsonaro foi recebido, nesta terça-feira, 26, por Donald Trump na Casa Branca. O encontro ocorre quase 20 dias depois da visita feita por Luís Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente americano. O encontro não estava previsto na agenda oficial do governo dos EUA.

A aposta é que a imagem registrada com o republicano dê um novo oxigênio para a campanha do filho de Jair Bolsonaro, abalada desde que o Intercept Brasil revelou conexões entre Flávio e Daniel Vorcaro. O presidenciável pediu cifras milionárias ao banqueiro para custear a produção de Dark Horse, autobiografia do ex-presidente.

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Reconhecido como representante da direita mais radical, Trump é um dos personagens idolatrados pelos eleitores bolsonaristas. A ala mais extremista chega a reivindicar a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. A associação com ele, portanto, pode servir como uma mensagem ao eleitorado da direita de que Flávio ainda está no jogo.