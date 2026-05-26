A audiência no Supremo que pode definir o futuro do BRB

A governadora Celina Leão (PP) participa com a (AGU) Advocacia-Geral da União no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar destravar o aval do Tesouro Nacional a um empréstimo de até R$ 5,8 bilhões destinado a socorrer o BRB. O caso está sob relatoria do ministro Luiz Fux, que abriu prazo de 24 horas para manifestação da União e marcou a reunião que pode abrir caminho para um acordo definitivo.

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O GDF sustenta que o BRB tem condições de quitar a operação em até dois anos e que a União precisaria apenas autorizar a garantia da transação, sem necessidade de aporte federal real. “É a primeira vez que uma governadora senta numa audiência de conciliação no STF. Até porque faço questão de demonstrar o nosso interesse em virar essa página do Banco de Brasília”, disse a governadora.