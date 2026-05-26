Rogério Marinho sob pressão para garantir que crise de Flávio acabou

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, tem sido bastante pressionado por parlamentares aliados. Uma nova reunião interna estava prevista para a tarde desta terça-feira, 26.

A cobrança é por uma garantia de que não haverá novas revelações envolvendo Flávio. Para seguir no jogo, dizem aliados, é preciso ter certeza absoluta de que não existe mais “surpresinha” pela frente.

A resposta de Marinho tem sido direta:

“Ou o Flávio é psicopata ou realmente não tem nada. Porque ele tem jurado que não há mais nada.”

Um integrante da bancada evangélica resumiu à coluna o clima de desconfiança:

“Por enquanto, ainda está difícil de acreditar. Quem mente uma vez mente outra.”

Apesar do abalo na pré-campanha, aliados avaliam que o dano, até aqui, foi “de raspão”. A leitura é a de que, se não surgir algo mais grave, Flávio tende a sobreviver politicamente ao episódio, já que Lula não cresceu nas pesquisas na mesma proporção da queda do adversário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Ninguém vai deixar de votar no Flávio para votar no Lula. Houve recuo nosso, mas não avanço deles”, afirmou um deputado do PL, sob reserva. “Mas, se surgir algo novo, não tem jeito: tem de trocar de candidato”, ponderou.