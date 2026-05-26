A aposta de Celina Leão após contornar a crise inesperada com Ibaneis Rocha

Celina Leão (PP) acelerou a articulação política para conter os danos provocados pelo vídeo em que o ex-governador Ibaneis Rocha deixou transparecer uma suposta insatisfação do MDB com os rumos da sucessora no comando do Palácio do Buriti. A governadora reuniu lideranças da base aliada para reforçar a imagem de unidade e evitar que o desconforto evoluísse para uma crise aberta dentro do grupo político que apoia o governo do DF desde 2019.

Participaram do evento dirigentes do PL, Republicanos, Podemos, Democrata (antigo PMB) e do próprio MDB, representado pelo presidente regional da legenda e da CLDF (Câmara Legislativa), Wellington Luiz. Além de reunificar a base, o movimento reforçou a unidade em torno da reeleição da sucessora de Ibaneis Rocha. Segundo ela, o encontro serviu “para ouvir ideias, construir pontes e fortalecer a unidade em torno do que realmente importa: trabalhar pelas pessoas e seguir avançando juntos”.

Celina assumiu o governo após a saída do antecessor, que pretende disputar o Senado nas eleições de outubro. Se vencer o pleito, ficará impedida de disputar novo mandato quatro anos depois, o que abre espaço para um eventual retorno de Ibaneis ao comando do Buriti, plano tratado como prioridade dentro do MDB. O ex-governador teme ser excluído da chapa governamental costurada pelo PL de Michelle Bolsonaro, sigla que prioriza a ex-primeira-dama e Bia Kicis ao Senado. O cenário empurraria Ibaneis para outra composição, apesar da aposta na sucessora.

As diferenças entre a atual governadora e o emedebista ocorriam quando ela ainda ocupava a função de vice-governadora, mas eram resolvidas internamente. Após o recente vídeo de Ibaneis, o mal-estar aumentou quando Celina retirou do grupo do ex-governador o controle total da Secretaria de Desenvolvimento Social, pasta considerada estratégica em ano eleitoral. A área é responsável por todos os programas de distribuição de renda do governo distrital.

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Sem a caneta na mão, Ibaneis quer reduzir a temperatura da crise dentro do campo que ainda considera como a alternativa mais viável. No sábado, 23, quando participou da Festa do Divino, em Planaltina, ele reiterou o apoio à reeleição de Celina Leão, quando reafirmou a aposta na aliada para manter os planos do grupo político que atualmente comanda o Distrito Federal.