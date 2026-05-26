O que Valdemar não disse sobre a visita de Flávio Bolsonaro a Vorcaro

Bolsonaristas estão fulos da vida com Valdemar Costa Neto, que, durante entrevista à GloboNews, disse que Flávio Bolsonaro foi visitar Daniel Vorcaro “para ver se conseguia o restante do dinheiro”.

Valdemar é presidente do PL, partido de Flávio, e não é a primeira vez que protagoniza atos vistos por aliados como “falhos”.

Desde que Flávio admitiu ter visitado Vorcaro após a liquidação do Banco Master e a prisão do banqueiro, a avaliação em Brasília é a de que o encontro passou a ser politicamente mais delicado do que o próprio áudio em que há cobrança de recursos.

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O que Valdemar verbalizou publicamente já era tema de conversas nos bastidores. Entre lideranças políticas mais experientes, circula ainda uma outra tese: a de que Flávio teria procurado Vorcaro também para tentar preservar seu nome diante do avanço da crise.