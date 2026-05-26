PT apoia João Campos, mas Lula deve evitar palanques em Pernambuco
Não há muita expectativa nas campanhas ao governo do estado quanto à participação ativa do presidente da República
Até aqui, Lula não é esperado em palanques em Pernambuco nem no de Raquel Lyra (PSD), nem no de João Campos (PSB).
O PT apoia formalmente Campos, em alinhamento com a conjuntura nacional, embora haja divisões internas no partido no estado.
Mas Lula deve evitar aparições em Pernambuco, sua terra natal, durante a campanha.
Para preservar a boa votação histórica do PT no estado, o presidente tentará dialogar com os eleitores das duas pontas. E sabe que, se optar por um dos palanques, tende a perder apoio do outro lado.