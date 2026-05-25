Aliado de Lula diz não haver espaço para ‘governo de esquerda’

O presidente do Partido Verde, José Luiz Penna, disse à coluna que, se quiser se viabilizar eleitoralmente, “não tem como Lula ir à esquerda”.

“Com esse Congresso, não tem jeito: é governo de centro”, afirmou Penna.

O dirigente acredita na reeleição de Lula em outubro e aposta na repetição da narrativa de 2022. “O que está em jogo, mais uma vez, é a política contra a barbárie”, declarou.

Penna também minimizou candidaturas fora da polarização.

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“Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aécio Neves: nada disso existe. Lamentavelmente. A falta de mais opções viáveis empobrece o processo eleitoral”, disse.