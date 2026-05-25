Assine
overlay
Início PlatôBr

Aliado de Lula diz não haver espaço para ‘governo de esquerda’

O PV, de José Luiz Penna, voltará a integrar a coligação com os petistas na disputa presidencial de outubro

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/05/2026 16:24

compartilhe

SIGA
×
Aliado de Lula diz não haver espaço para ‘governo de esquerda’
Aliado de Lula diz não haver espaço para ‘governo de esquerda’ crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Partido Verde, José Luiz Penna, disse à coluna que, se quiser se viabilizar eleitoralmente, “não tem como Lula ir à esquerda”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Com esse Congresso, não tem jeito: é governo de centro”, afirmou Penna.

O dirigente acredita na reeleição de Lula em outubro e aposta na repetição da narrativa de 2022. “O que está em jogo, mais uma vez, é a política contra a barbárie”, declarou.

Penna também minimizou candidaturas fora da polarização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aécio Neves: nada disso existe. Lamentavelmente. A falta de mais opções viáveis empobrece o processo eleitoral”, disse.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay