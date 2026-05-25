Relator do fim da escala 6×1 estuda blindar atividades essenciais
Na reta final da elaboração do parecer, Léo Prates recebe pressão de setores que tentam ficar fora da redução da jornada de trabalho
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O relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6×1, deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), estuda acatar no parecer que apresentará nos próximos dias sugestões para que atividades e setores essenciais não sejam atingidos pela mudança na jornada de trabalho.
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Ficariam de fora da redução de jornada os setores de saúde, alimentação, transporte público, aviação, segurança, entre outros.
Essa possibilidade teria o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem liderado as negociações sobre o tema e se reuniu nesta segunda-feira, 25, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar do texto. O governo, entretanto, é contra essa medida e quer redução da jornada para todos os trabalhadores.
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Motta e Prates têm sido alvo de um lobby intenso de empresários e associações de diversos setores econômicos que calculam impactos significativos nos custos de produção que tendem a ser repassados para o preço de produtos e serviços.