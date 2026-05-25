Relator do fim da escala 6×1 estuda blindar atividades essenciais

O relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6×1, deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), estuda acatar no parecer que apresentará nos próximos dias sugestões para que atividades e setores essenciais não sejam atingidos pela mudança na jornada de trabalho.

Ficariam de fora da redução de jornada os setores de saúde, alimentação, transporte público, aviação, segurança, entre outros.

Essa possibilidade teria o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem liderado as negociações sobre o tema e se reuniu nesta segunda-feira, 25, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar do texto. O governo, entretanto, é contra essa medida e quer redução da jornada para todos os trabalhadores.

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Motta e Prates têm sido alvo de um lobby intenso de empresários e associações de diversos setores econômicos que calculam impactos significativos nos custos de produção que tendem a ser repassados para o preço de produtos e serviços.