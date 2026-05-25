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A breve transição para o fim da jornada 6×1 acertada entre Lula e Motta

O presidente insiste em implementar o início da redução de jornada antes das eleições, quando tentará se reeleger a um quarto mandato

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
25/05/2026 14:53

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A breve transição para o fim da jornada 6×1 acertada entre Lula e Motta
A breve transição para o fim da jornada 6×1 acertada entre Lula e Motta crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Em reunião nesta segunda-feira, 25, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertaram uma transição rápida para a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. O período de adaptação acordado durará no máximo um ano e, pelo acordo firmado, a redução das primeiras duas horas se daria após 60 dias da promulgação da PEC. A redução de outras duas horas obedecerá a um escalonamento ao fim de 12 meses após a promulgação da PEC.

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Para o governo, o prazo de dois meses serve para que os eleitores comecem a sentir o gosto de trabalhar um pouco menos antes da disputa de outubro, quando Lula tentará se reeleger a um quarto mandato. Para Motta, a adoção do prazo servirá para tentar construir um ambiente que seja capaz de votar a proposta na Câmara ainda nesta semana. 

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A intenção de Motta é que a proposta seja aprovada na comissão especial nesta terça-feira, 26, e votada no plenário da Câmara na próxima quarta-feira, 17. 

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