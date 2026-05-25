A breve transição para o fim da jornada 6×1 acertada entre Lula e Motta

Em reunião nesta segunda-feira, 25, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertaram uma transição rápida para a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. O período de adaptação acordado durará no máximo um ano e, pelo acordo firmado, a redução das primeiras duas horas se daria após 60 dias da promulgação da PEC. A redução de outras duas horas obedecerá a um escalonamento ao fim de 12 meses após a promulgação da PEC.

Para o governo, o prazo de dois meses serve para que os eleitores comecem a sentir o gosto de trabalhar um pouco menos antes da disputa de outubro, quando Lula tentará se reeleger a um quarto mandato. Para Motta, a adoção do prazo servirá para tentar construir um ambiente que seja capaz de votar a proposta na Câmara ainda nesta semana.

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A intenção de Motta é que a proposta seja aprovada na comissão especial nesta terça-feira, 26, e votada no plenário da Câmara na próxima quarta-feira, 17.