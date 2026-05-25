PT identifica 3 ‘pontos fracos’ de Tarcísio em São Paulo

O PT em São Paulo identificou três pontos considerados vulneráveis do governador Tarcísio de Freitas e pretende explorá-los na campanha: violência, privatização da Sabesp e o sistema de pedágio free flow.

O termômetro usado pelo partido são prefeitos do estado, que têm relatado desgaste do governo nesses temas.

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A avaliação é de que esses assuntos têm maior potencial de ressonância junto ao eleitorado paulista.