PT identifica 3 ‘pontos fracos’ de Tarcísio em São Paulo
Entorno de Fernando Haddad mapeia vulnerabilidades do atual governador e prepara estratégia de ataque
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O PT em São Paulo identificou três pontos considerados vulneráveis do governador Tarcísio de Freitas e pretende explorá-los na campanha: violência, privatização da Sabesp e o sistema de pedágio free flow.
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O termômetro usado pelo partido são prefeitos do estado, que têm relatado desgaste do governo nesses temas.
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A avaliação é de que esses assuntos têm maior potencial de ressonância junto ao eleitorado paulista.