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PT identifica 3 ‘pontos fracos’ de Tarcísio em São Paulo

Entorno de Fernando Haddad mapeia vulnerabilidades do atual governador e prepara estratégia de ataque

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/05/2026 13:57

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PT identifica 3 ‘pontos fracos’ de Tarcísio em São Paulo
PT identifica 3 ‘pontos fracos’ de Tarcísio em São Paulo crédito: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O PT em São Paulo identificou três pontos considerados vulneráveis do governador Tarcísio de Freitas e pretende explorá-los na campanha: violência, privatização da Sabesp e o sistema de pedágio free flow.

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