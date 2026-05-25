Assine
overlay
Início PlatôBr

Drops da semana: votação da 6×1, Flávio Bolsonaro nos EUA e rearranjo nas campanhas

Hugo Motta deve levar ao plenário a PEC que muda a jornada de trabalho, pré-candidato do PL tenta se encontrar com Donald Trump, partidos do Centrão se movimentam no espaço aberto com queda de senador nas pesquisas e STF conclui julgamento de ação que questiona mudanças na Lei da Ficha Limpa

Publicidade
Carregando...
Eumano Silva
Eumano Silva
Repórter
25/05/2026 11:46

compartilhe

SIGA
×
Drops da semana: votação da 6×1, Flávio Bolsonaro nos EUA e rearranjo nas campanhas
Drops da semana: votação da 6×1, Flávio Bolsonaro nos EUA e rearranjo nas campanhas crédito: Arte: Daniel Medeiros/PlatôBR

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende votar nesta semana a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6×1. Na manhã desta segunda-feira, 25, ele se reuniu com o presidente Lula para acertar detalhes sobre o texto que será apresentado na comissão especial pelo relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA) e, se aprovado, levado a plenário até quinta-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O fim da escala 6×1 é uma das principais apostas de Lula para as eleições de outubro. Pesquisas mostram que cerca de 70% da população concordam com a mudança. Motta também tem interesse em apresentar a aprovação do texto como uma das realizações no comando da Câmara.

O embate com a oposição se dá principalmente em torno das regras de transição. Para Lula, o ideal seria a implantação imediata das novas regras, mas os negociadores do governo trabalham com a hipótese de um período curto de adaptação, até quatro anos. Apoiada por empresários, a oposição tenta esticar esse prazo para até dez anos.

Senador tenta se encontrar com Trump
O senador Flávio Bolsonaro (RJ) tenta se encontrar nesta semana com o presidente dos Estados Unidos. O pré-candidato do PL busca produzir um fato político positivo depois de duas semanas de desgastes provocados pelas revelações de suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Até a manhã desta segunda-feira, a reunião com Donald Trump não estava confirmada. Uma foto ao lado de Donald Trump, se acontecer, servirá para demonstrar algum apoio à sua candidatura no meio das turbulências causadas pela divulgação das mensagens e dos encontros com o dono do Master.

O encontro, caso seja confirmado, também será usado por Flávio para amenizar o impacto positivo para Lula da recente reunião com Trump.

Rearranjos no Centrão
A brusca queda nas pesquisas de Flávio, causada pela divulgação do repasse milionário de Vorcaro para a família Bolsonaro, mexeu com as estratégias das campanhas eleitorais, principalmente, dos partidos do Centrão, que procuram uma alternativa competitiva para enfrentar Lula.

Partidos como o União Brasil, PP e o Republicanos, que não têm candidatos a presidente, se movimentam para ocupar espaços que são abertos com o desgaste e Flávio.

Embora o pré-candidato do PL tenha caído nas pesquisas, os concorrentes da direita, como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), ainda não conseguiram ocupar o espaço que se abriu nessa faixa do eleitorado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O fim do julgamento da Ficha Limpa
Termina na sexta-feira, 29, o julgamento no STF da ação que questiona mudanças nos prazos de inelegibilidade de políticos condenados por atos praticados durante o exercício de um mandato. A expectativa no tribunal é que os ministros sigam o voto de Cármen Lúcia, que barrou trechos que reduzem o prazo para as candidaturas.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay