Drops da semana: votação da 6×1, Flávio Bolsonaro nos EUA e rearranjo nas campanhas

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende votar nesta semana a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6×1. Na manhã desta segunda-feira, 25, ele se reuniu com o presidente Lula para acertar detalhes sobre o texto que será apresentado na comissão especial pelo relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA) e, se aprovado, levado a plenário até quinta-feira.

O fim da escala 6×1 é uma das principais apostas de Lula para as eleições de outubro. Pesquisas mostram que cerca de 70% da população concordam com a mudança. Motta também tem interesse em apresentar a aprovação do texto como uma das realizações no comando da Câmara.

O embate com a oposição se dá principalmente em torno das regras de transição. Para Lula, o ideal seria a implantação imediata das novas regras, mas os negociadores do governo trabalham com a hipótese de um período curto de adaptação, até quatro anos. Apoiada por empresários, a oposição tenta esticar esse prazo para até dez anos.

Senador tenta se encontrar com Trump

O senador Flávio Bolsonaro (RJ) tenta se encontrar nesta semana com o presidente dos Estados Unidos. O pré-candidato do PL busca produzir um fato político positivo depois de duas semanas de desgastes provocados pelas revelações de suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Até a manhã desta segunda-feira, a reunião com Donald Trump não estava confirmada. Uma foto ao lado de Donald Trump, se acontecer, servirá para demonstrar algum apoio à sua candidatura no meio das turbulências causadas pela divulgação das mensagens e dos encontros com o dono do Master.

O encontro, caso seja confirmado, também será usado por Flávio para amenizar o impacto positivo para Lula da recente reunião com Trump.

Rearranjos no Centrão

A brusca queda nas pesquisas de Flávio, causada pela divulgação do repasse milionário de Vorcaro para a família Bolsonaro, mexeu com as estratégias das campanhas eleitorais, principalmente, dos partidos do Centrão, que procuram uma alternativa competitiva para enfrentar Lula.

Partidos como o União Brasil, PP e o Republicanos, que não têm candidatos a presidente, se movimentam para ocupar espaços que são abertos com o desgaste e Flávio.

Embora o pré-candidato do PL tenha caído nas pesquisas, os concorrentes da direita, como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), ainda não conseguiram ocupar o espaço que se abriu nessa faixa do eleitorado.

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O fim do julgamento da Ficha Limpa

Termina na sexta-feira, 29, o julgamento no STF da ação que questiona mudanças nos prazos de inelegibilidade de políticos condenados por atos praticados durante o exercício de um mandato. A expectativa no tribunal é que os ministros sigam o voto de Cármen Lúcia, que barrou trechos que reduzem o prazo para as candidaturas.