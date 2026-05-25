Drops da semana: votação da 6×1, Flávio Bolsonaro nos EUA e rearranjo nas campanhas
Hugo Motta deve levar ao plenário a PEC que muda a jornada de trabalho, pré-candidato do PL tenta se encontrar com Donald Trump, partidos do Centrão se movimentam no espaço aberto com queda de senador nas pesquisas e STF conclui julgamento de ação que questiona mudanças na Lei da Ficha Limpa
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O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende votar nesta semana a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6×1. Na manhã desta segunda-feira, 25, ele se reuniu com o presidente Lula para acertar detalhes sobre o texto que será apresentado na comissão especial pelo relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA) e, se aprovado, levado a plenário até quinta-feira.
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O fim da escala 6×1 é uma das principais apostas de Lula para as eleições de outubro. Pesquisas mostram que cerca de 70% da população concordam com a mudança. Motta também tem interesse em apresentar a aprovação do texto como uma das realizações no comando da Câmara.
O embate com a oposição se dá principalmente em torno das regras de transição. Para Lula, o ideal seria a implantação imediata das novas regras, mas os negociadores do governo trabalham com a hipótese de um período curto de adaptação, até quatro anos. Apoiada por empresários, a oposição tenta esticar esse prazo para até dez anos.
Senador tenta se encontrar com Trump
O senador Flávio Bolsonaro (RJ) tenta se encontrar nesta semana com o presidente dos Estados Unidos. O pré-candidato do PL busca produzir um fato político positivo depois de duas semanas de desgastes provocados pelas revelações de suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.
Até a manhã desta segunda-feira, a reunião com Donald Trump não estava confirmada. Uma foto ao lado de Donald Trump, se acontecer, servirá para demonstrar algum apoio à sua candidatura no meio das turbulências causadas pela divulgação das mensagens e dos encontros com o dono do Master.
O encontro, caso seja confirmado, também será usado por Flávio para amenizar o impacto positivo para Lula da recente reunião com Trump.
Rearranjos no Centrão
A brusca queda nas pesquisas de Flávio, causada pela divulgação do repasse milionário de Vorcaro para a família Bolsonaro, mexeu com as estratégias das campanhas eleitorais, principalmente, dos partidos do Centrão, que procuram uma alternativa competitiva para enfrentar Lula.
Partidos como o União Brasil, PP e o Republicanos, que não têm candidatos a presidente, se movimentam para ocupar espaços que são abertos com o desgaste e Flávio.
Embora o pré-candidato do PL tenha caído nas pesquisas, os concorrentes da direita, como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), ainda não conseguiram ocupar o espaço que se abriu nessa faixa do eleitorado.
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O fim do julgamento da Ficha Limpa
Termina na sexta-feira, 29, o julgamento no STF da ação que questiona mudanças nos prazos de inelegibilidade de políticos condenados por atos praticados durante o exercício de um mandato. A expectativa no tribunal é que os ministros sigam o voto de Cármen Lúcia, que barrou trechos que reduzem o prazo para as candidaturas.