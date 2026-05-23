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As cobranças da Secom e os constrangimentos nos corredores do Planalto

O ministro Sidônio Palmeira e sua equipe têm reiterado as cobranças para que os demais ministros façam uma defesa mais enfática do governo em pronunciamentos, entrevistas e nas redes sociais

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
23/05/2026 00:30

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As cobranças da Secom e os constrangimentos nos corredores do Planalto
As cobranças da Secom e os constrangimentos nos corredores do Planalto crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Sidônio Palmeira (Secom) e sua equipe têm reiterado as cobranças para que os demais ministros façam uma defesa mais enfática do governo em pronunciamentos, entrevistas e nas redes sociais. A baixa exposição dos titulares da maioria das pastas da Esplanada dos Ministérios tem preocupado a equipe de comunicação e esse diagnóstico foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

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Na cerimônia de posse e anúncio dos novos ministros, no final de março, Lula destacou a importância de manter a máquina pública rodando sem interrupções. O presidente afirmou que sua decisão foi promover secretários-executivos e quadros técnicos para as vagas com o objetivo de evitar que os ministérios precisassem “começar tudo outra vez” nos últimos meses do terceiro mandato. 

Um sintoma dessa baixa exposição dos ministros tem se confirmado nos corredores e gabinetes do Palácio do Planalto. Com exceção dos ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento), que são figuras conhecidas do grande público, os demais chegam para despachos com Lula e em outros gabinetes e não são reconhecidos pela segurança ou pelas secretárias.

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Esses constrangimentos também foram relatados à Secom e compõem o diagnóstico para tentar melhorar a comunicação do governo nos meses que antecedem as eleições de outubro.

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