O que diz Rui Falcão sobre a pesquisa que mostra Lula 9 pontos à frente de Flávio

O deputado federal Rui Falcão, ex-presidente do PT, disse à coluna que a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 22, mostrando aumento na vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro, cria um “ambiente favorável” para o petista.

“Agora, precisamos cuidar da nossa campanha, e não ficar administrando os problemas deles”, afirmou, em referência ao clã Bolsonaro.

Falcão acrescentou que este é o momento de o partido avançar na consolidação dos palanques estaduais, sobretudo em Minas Gerais, após Rodrigo Pacheco, recém-filiado ao PSB, recusar disputar o governo.

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“É trabalhar para que ninguém ache que está ganho e coloque o salto alto”, completou.