O que diz Rui Falcão sobre a pesquisa que mostra Lula 9 pontos à frente de Flávio
Deputado pelo PT de São Paulo e ex-presidente do partido defende que é hora de agilizar a formação dos palanques pelo país
compartilheSIGA
O deputado federal Rui Falcão, ex-presidente do PT, disse à coluna que a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 22, mostrando aumento na vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro, cria um “ambiente favorável” para o petista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Agora, precisamos cuidar da nossa campanha, e não ficar administrando os problemas deles”, afirmou, em referência ao clã Bolsonaro.
Falcão acrescentou que este é o momento de o partido avançar na consolidação dos palanques estaduais, sobretudo em Minas Gerais, após Rodrigo Pacheco, recém-filiado ao PSB, recusar disputar o governo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“É trabalhar para que ninguém ache que está ganho e coloque o salto alto”, completou.