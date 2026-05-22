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O que diz Rui Falcão sobre a pesquisa que mostra Lula 9 pontos à frente de Flávio

Deputado pelo PT de São Paulo e ex-presidente do partido defende que é hora de agilizar a formação dos palanques pelo país

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/05/2026 17:24

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Bras..lia (DF), 15/03/2023 - Deputado Rui Falc..o .. eleito presidente da comiss..o de constitui....o e justi..a da C..mara dos Deputados.
Bras..lia (DF), 15/03/2023 - Deputado Rui Falc..o .. eleito presidente da comiss..o de constitui....o e justi..a da C..mara dos Deputados. crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Rui Falcão, ex-presidente do PT, disse à coluna que a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 22, mostrando aumento na vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro, cria um “ambiente favorável” para o petista.

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“Agora, precisamos cuidar da nossa campanha, e não ficar administrando os problemas deles”, afirmou, em referência ao clã Bolsonaro.

Falcão acrescentou que este é o momento de o partido avançar na consolidação dos palanques estaduais, sobretudo em Minas Gerais, após Rodrigo Pacheco, recém-filiado ao PSB, recusar disputar o governo.

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“É trabalhar para que ninguém ache que está ganho e coloque o salto alto”, completou.

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