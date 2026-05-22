‘Lula é assim’, diz presidente da CCJ, sobre insistência em Jorge Messias
Nome do advogado-geral da União, indicado à vaga aberta no STF, foi reprovado pelo Senado no fim de abril
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O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, afirmou à coluna considerar sério o plano de Lula de indicar novamente Jorge Messias ao STF.
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Otto disse ter conversado com Lula sobre o assunto. Segundo o senador, o presidente aposta na reeleição em outubro e na aprovação do nome de Messias ainda em 2026.
“Ele [Lula] não quer mandar ninguém que não seja o Messias, não quer trocar. Acha que o Messias não merece esse gesto”, disse Otto.
Mas por quê? Não haveria o risco de uma nova derrota?, insistiu a coluna.
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“Simplesmente porque ele não está satisfeito, não ficou satisfeito com a derrota. O Lula é assim. Vai insistir”, respondeu o senador.