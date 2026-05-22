‘Lula é assim’, diz presidente da CCJ, sobre insistência em Jorge Messias

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, afirmou à coluna considerar sério o plano de Lula de indicar novamente Jorge Messias ao STF.

Otto disse ter conversado com Lula sobre o assunto. Segundo o senador, o presidente aposta na reeleição em outubro e na aprovação do nome de Messias ainda em 2026.

“Ele [Lula] não quer mandar ninguém que não seja o Messias, não quer trocar. Acha que o Messias não merece esse gesto”, disse Otto.

Mas por quê? Não haveria o risco de uma nova derrota?, insistiu a coluna.

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“Simplesmente porque ele não está satisfeito, não ficou satisfeito com a derrota. O Lula é assim. Vai insistir”, respondeu o senador.