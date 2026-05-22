‘Nunca saberemos o volume total da corrupção’, diz procurador
Presidente do STF e ex-PGR participaram do lançamento do livro de Roberto Livianu em Brasília
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O procurador de Justiça de São Paulo Roberto Livianu reconhece que mais brasileiros percebem a corrupção, mas não se anima tanto.
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Durante o lançamento do livro “O poder das palavras”, em Brasília, nessa quinta-feira, 21, Livianu disse que o Brasil não tem política pública consistente de combate à corrupção nem dá sinais de que terá.
“A maior parte da corrupção não é notificada. Nós conhecemos a corrupção que não deu certo, aquela em que alguém não recebeu a sua parte ou houve algum tipo de insucesso. É apenas a ponta do iceberg. Nunca saberemos o volume total da corrupção”, afirmou.
Livianu preside o Instituto Não Aceito Corrupção.
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Participaram do lançamento do livro o presidente do STF, Edson Fachin, e o ex-procurador-geral da República Roberto Gurgel.