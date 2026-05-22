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Como a crise de Flávio Bolsonaro deu fôlego ao STF

O áudio do pré-candidato do PL a Daniel Vorcaro se tornou um inesperado aliado do Supremo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/05/2026 09:26

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Como a crise de Flávio Bolsonaro deu fôlego ao STF
Como a crise de Flávio Bolsonaro deu fôlego ao STF crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

O STF respira enquanto as atenções se voltam para a crise envolvendo a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro.

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Até poucos dias atrás, o Supremo era tema central da corrida presidencial, embalado por ameaças de impeachment de ministros, sobretudo após a derrota de Jorge Messias no Senado.

Desde a divulgação do áudio em que Flávio cobra dinheiro de Vorcaro, porém, Brasília silenciou sobre cobranças para que ministros como Alexandre de Moraes deem mais explicações sobre o contrato de R$ 129 milhões firmado pela mulher do magistrado com o banqueiro.

Ainda que sejam episódios distintos, o fato de Vorcaro surgir como elo comum com Flávio reduziu a intensidade dos ataques da direita ao STF e às relações de ministros com o Banco Master, algo que, pelas pesquisas, respingava na campanha à reeleição de Lula.

Há também um cálculo político: insistir agora numa ofensiva contra o Supremo poderia provocar reações com potencial de atingir ainda mais Flávio e aliados.

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Enquanto tenta reorganizar a própria crise interna e atravessa o imbróglio da delação de Vorcaro, o STF agradece a irmandade entre Flávio e Vorcaro.

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