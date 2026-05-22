Por que Roberto Freire acredita na volta de Aécio Neves

Roberto Freire, do Cidadania, tornou-se um dos principais entusiastas de uma eventual candidatura de Aécio Neves à Presidência da República pela federação PSDB-Cidadania.

Foi o ex-deputado quem articulou e viabilizou uma reunião, marcada para a próxima terça-feira, 26, para tratar especificamente do assunto.

“Tenho a impressão de que o Aécio vai aceitar”, disse à coluna.

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“Os dois partidos desejam ter uma intervenção maior no processo. E nada melhor do que tentar ocupar um espaço aberto no campo liberal e social-democrata que existe nesta eleição”, acrescentou.