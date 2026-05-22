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A mudança no primeiro escalão após a troca de farpas entre Ibaneis e Celina Leão

Governadora escolhe Giselle Ferreira para chefiar os programas sociais até então comandados pelo grupo político do ex-governador

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
22/05/2026 00:48

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A mudança no primeiro escalão após a troca de farpas entre Ibaneis e Celina Leão
A mudança no primeiro escalão após a troca de farpas entre Ibaneis e Celina Leão crédito: LUCIO BERNARDO JR

A governadora Celina Leão (PP) decidiu trocar o comando da Secretaria de Desenvolvimento Social, considerada uma das mais relevantes da estrutura do governo do Distrito Federal. Atual titular da pasta, Jackeline Canhedo passará o cargo para Giselle Ferreira, até então responsável pela Secretaria da Mulher. A mudança ocorre 24 horas após o atrito nas redes sociais entre Celina e o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB). O ato deve ser oficializado nesta sexta-feira, 22, no DODF (Diário Oficial).

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Servidora concursada e braço direito da atual governadora, Giselle Ferreira acumula passagens por diferentes áreas da administração pública brasiliense, incluindo o comando da Secretaria de Esporte. Mais do que experiência, a nova secretária precisará de habilidade política durante o novo desafio.

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Desde que assumiu o comando do Palácio do Buriti pela primeira vez, em 2019, Ibaneis Rocha manteve a pasta sob influência direta de seu grupo político. A ex-primeira-dama Mayara Noronha Rocha esteve à frente do órgão por mais de dois anos, entre 2020 e 2022, antes de passar o comando para Ana Paula Marra, advogada ligada ao núcleo de confiança do emedebista. O motivo é conhecido: o peso eleitoral dos programas sociais. Não por acaso, a secretaria tem a fama de ser a “galinha dos votos de ouro”.

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