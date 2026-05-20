Assine
overlay
Início PlatôBr

O roteiro da aprovação silenciosa na Câmara de um projeto desastroso

Votação discreta e com o aval de Hugo Motta mexe com eleições e contas partidárias

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/05/2026 12:14

compartilhe

SIGA
×
O roteiro da aprovação silenciosa na Câmara de um projeto desastroso
O roteiro da aprovação silenciosa na Câmara de um projeto desastroso crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Enquanto a política se distrai com a crise na candidatura de Flávio Bolsonaro, a Câmara aprovou, na noite dessa terça-feira, 19, um projeto que passou quase despercebido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta, aprovada pelos deputados, fragiliza o julgamento das contas de partidos e libera disparos de mensagens em massa já nas eleições deste ano, entre outras mudanças que favorecem as estruturas partidárias no país.

Vamos ao roteiro:

1. O projeto não estava na pauta. Foi incluído por Hugo Motta horas antes da sessão.
2. A proposta original não tratava desses temas.
3. Foi aprovado um requerimento de urgência, permitindo a votação diretamente no plenário, sem análise nas comissões.
4. O conteúdo que trata das contas partidárias e dos disparos em massa apareceu em um substitutivo.
5. A votação foi semipresencial: o plenário estava esvaziado, e os deputados puderam votar remotamente.
6. Hugo Motta deixou a sessão antes mesmo da votação.
7. O pedido de votação nominal não foi acatado, ou seja, os parlamentares não precisaram registrar individualmente os votos. É ano eleitoral.
8. Não houve defesa pública da proposta no plenário.
9. Apenas parlamentares dos partidos Novo, Missão e PSOL se manifestaram contra. Eles chamaram a atenção para o silêncio dos demais.
10. A proposta foi aprovada e agora segue para o Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma rasteira na surdina. Mais uma.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay