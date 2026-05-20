O roteiro da aprovação silenciosa na Câmara de um projeto desastroso

Enquanto a política se distrai com a crise na candidatura de Flávio Bolsonaro, a Câmara aprovou, na noite dessa terça-feira, 19, um projeto que passou quase despercebido.

A proposta, aprovada pelos deputados, fragiliza o julgamento das contas de partidos e libera disparos de mensagens em massa já nas eleições deste ano, entre outras mudanças que favorecem as estruturas partidárias no país.

Vamos ao roteiro:

1. O projeto não estava na pauta. Foi incluído por Hugo Motta horas antes da sessão.

2. A proposta original não tratava desses temas.

3. Foi aprovado um requerimento de urgência, permitindo a votação diretamente no plenário, sem análise nas comissões.

4. O conteúdo que trata das contas partidárias e dos disparos em massa apareceu em um substitutivo.

5. A votação foi semipresencial: o plenário estava esvaziado, e os deputados puderam votar remotamente.

6. Hugo Motta deixou a sessão antes mesmo da votação.

7. O pedido de votação nominal não foi acatado, ou seja, os parlamentares não precisaram registrar individualmente os votos. É ano eleitoral.

8. Não houve defesa pública da proposta no plenário.

9. Apenas parlamentares dos partidos Novo, Missão e PSOL se manifestaram contra. Eles chamaram a atenção para o silêncio dos demais.

10. A proposta foi aprovada e agora segue para o Senado.

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Uma rasteira na surdina. Mais uma.