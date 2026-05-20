PT suspeita do timing de proposta incentivada pelo entorno de Flávio Bolsonaro

O PT vê uma armadilha no movimento da oposição para avançar com a proposta de redução da maioridade penal.

O líder do governo Lula no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse à coluna que aliados de Flávio Bolsonaro buscam, com a PEC, “subterfúgios para sair da encalacrada em que se meteram”.

“Já estamos lidando com a questão da maioridade penal na PEC da Segurança, que prevê um plebiscito sobre o tema, o que foi aprovado sem resistência pela oposição na Câmara”, afirmou.

“Querer avançar com a PEC da maioridade penal neste momento é uma desculpa para fugir do caso envolvendo Daniel Vorcaro”, acrescentou.

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O entorno de Flávio encara, de fato, a questão da maioridade penal como uma das alternativas para tentar virar a página da crise em andamento.