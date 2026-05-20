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A visão de um figurão do PT sobre a virada de Lula em pesquisa eleitoral

Gilberto Carvalho considera que a liderança do petista identificada pelo AtlasIntel/Boomberg "não significa nada do ponto de vista do resultado definitivo"

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
20/05/2026 09:41

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A visão de um figurão do PT sobre a virada de Lula em pesquisa eleitoral
A visão de um figurão do PT sobre a virada de Lula em pesquisa eleitoral crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um dos conselheiros mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Gilberto Carvalho afirmou na noite desta terça-feira, 19, que as pesquisas de opinião têm valor pontual e que o desfecho da eleição de 2026 dependerá da capacidade de mobilização da militância petista. Ex-ministro chefe de Gabinete da Presidência nos dois primeiros governos de Lula e da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma Rousseff, ele participou, em Brasília, do lançamento das pré-candidaturas de Leandro Grass ao governo do Distrito Federal e da deputada Erika Kokay ao Senado.

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“Está todo mundo muito feliz depois da primeira revelação, porque virão outras, de quem é Flávio Bolsonaro com a pesquisa de hoje, e a gente adora uma pesquisinha boa. Mas agora é hora da gente ir para as ruas pra valer. A pesquisa de hoje não significa nada do ponto de vista do resultado definitivo. O resultado de outubro vai depender muito da nossa luta”, declarou. Carvalho fez referência à recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg que indicou a queda de 6 pontos de Flávio na disputa contra Lula, que assumiu a liderança nas intenções de voto. O resultado é atribuído à divulgação das conexões do filho do ex-presidente com Daniel Vorcaro, divulgadas pelo The Intercept Brasil.

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Ao discursar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Gilberto Carvalho defendeu as candidaturas da esquerda e argumentou que a militância precisa ir além da comparação entre os governos do PT e o de Jair Bolsonaro. Segundo ele, a campanha deverá apresentar um projeto capaz de “falar ao coração das pessoas” e oferecer perspectivas para o futuro do país.

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