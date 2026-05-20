Assine
overlay
Início PlatôBr

Randolfe vê ‘corrosão’ de Flávio e faz nova previsão eleitoral

Diante da crise na campanha adversária, líder do governo Lula no Congresso acredita na possibilidade de vitória no primeiro turno

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/05/2026 06:38

compartilhe

SIGA
×
Randolfe vê ‘corrosão’ de Flávio e faz nova previsão eleitoral
Randolfe vê ‘corrosão’ de Flávio e faz nova previsão eleitoral crédito: Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado

O líder do governo Lula no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), avalia que Flávio Bolsonaro tende a perder ainda mais força nas próximas pesquisas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O raciocínio é o seguinte: à medida que mais pessoas tomarem conhecimento da relação entre o pré-candidato do PL e Daniel Vorcaro, o desgaste aumentará.

“A corrosão do Flávio vai só aumentar”, afirmou à coluna.

Randolfe voltou a não descartar uma possível vitória de Lula ainda no primeiro turno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Uma mentira isolada precisa de outras mentiras para sustentar o ciclo. O bolsonarismo e Vorcaro fazem parte um do outro. O desgaste é grande.”

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay