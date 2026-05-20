Randolfe vê ‘corrosão’ de Flávio e faz nova previsão eleitoral

O líder do governo Lula no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), avalia que Flávio Bolsonaro tende a perder ainda mais força nas próximas pesquisas.

O raciocínio é o seguinte: à medida que mais pessoas tomarem conhecimento da relação entre o pré-candidato do PL e Daniel Vorcaro, o desgaste aumentará.

“A corrosão do Flávio vai só aumentar”, afirmou à coluna.

Randolfe voltou a não descartar uma possível vitória de Lula ainda no primeiro turno.

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“Uma mentira isolada precisa de outras mentiras para sustentar o ciclo. O bolsonarismo e Vorcaro fazem parte um do outro. O desgaste é grande.”