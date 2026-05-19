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O novo alvo eleitoral de Lula: taxistas e motoristas de aplicativo

De olho na reeleição, o presidente da República anunciou uma nova linha de crédito para esse grupo que financiará veículos novos para as duas categorias

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
19/05/2026 17:44

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O novo alvo eleitoral de Lula: taxistas e motoristas de aplicativo
O novo alvo eleitoral de Lula: taxistas e motoristas de aplicativo crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O kit eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha mais um item de campanha com um programa de crédito de R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativos anunciado nesta terça-feira, 19, pelo petista. As linhas de crédito para taxistas e motoristas de aplicativos dentro do programa Move Brasil serão criadas por meio de uma Medida Provisória e terão juros reduzidos, voltados para a compra de automóveis novos com o preço de venda de até R$ 150 mil.

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O governo ainda não divulgou as taxas de juros, o prazo de financiamento nem a carência para o pagamento, e prevê que as condições serão definidas nos próximos dias pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

Podem contratar o financiamento motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período, na mesma plataforma, além de taxistas registrados e em atividade.

A MP também autoriza o CMN a conceder condições ainda mais favoráveis para as mulheres, como juros menores e prazos maiores, além de permitir, para esse público, o financiamento de equipamentos adicionais de segurança.

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Parte dos motoristas de aplicativo e dos taxistas passaram a apoiar o governo Jair Bolsonaro e Lula sempre planejou reconquistar esse eleitorado. A anúncio, em ano eleitoral, é mais uma benesse do petista de olho na reeleição.

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