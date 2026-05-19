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Ministério mantém desconto previdenciário e amplia pressão da PCDF sobre o Planalto

Três meses após o governo do DF pedir atualização ao Ministério da Gestão, policiais civis continuam aguardando ajustes na correção de descontos previdenciários

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
19/05/2026 15:12

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Bras..lia (DF), 03/11/2023, Esplanada dos Minist..rios. Foto: Rafa Neddermeyer/Ag..ncia Brasil
Bras..lia (DF), 03/11/2023, Esplanada dos Minist..rios. Foto: Rafa Neddermeyer/Ag..ncia Brasil crédito: Rafa Neddermeyer/Ag..ncia Brasil

A demora de Esther Dweck em atualizar o Siape (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) colocou o Ministério da Gestão e Inovação no alvo de policiais civis do Distrito Federal. Embora o governo do Distrito Federal e a cúpula da corporação tenham protocolado, dois dias após a sanção da lei, o pedido para as alterações necessárias, o sistema eletrônico ainda não incorporou as novas regras. Na prática, os servidores continuam arcando com descontos que consideram indevidos.

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O documento foi encaminhado em 30 de abril diretamente ao Ministério da Gestão e detalha cinco ajustes técnicos, entre eles o fim da cobrança previdenciária sobre valores acima do teto do INSS para policiais que ingressaram após a reforma da Previdência. Integrantes da categoria interpretam a lentidão como uma disputa política travada pelo fato de a governadora Celina Leão (PP) integrar a oposição ao governo Lula (PT). 

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Os policiais temem que o “banho-maria” alimente a insatisfação da categoria a ponto de o próprio Planalto escalar um interlocutor alinhado com o atual governo, que retiraria do forno uma solução já pronta para, logo após, reivindicar a autoria do resultado.

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