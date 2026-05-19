Nikolas vai ao Acre e reforça imagem nacional em meio à crise de Flávio
Deputado do PL de Minas Gerais exibe força política longe de casa e ganha espaço no partido
Em meio à crise do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) cumpre agendas no Acre ao lado do senador Márcio Bittar (PL-AC).
Nikolas, que passou a ser alvo de bolsonaristas mais ligados a Flávio, publicou nas redes sociais uma mensagem que reforça a imagem de liderança nacional na direita:
“Estamos de volta ao Acre para ouvir e dar voz a uma série de demandas do estado.”
Prestes a completar 30 anos, Nikolas já é tratado por parte do PL como presidenciável do futuro.