AtlasIntel: o candidato à Presidência que lidera entre os jovens
Nome do Partido Missão aparece à frente entre eleitores de 16 a 24 anos
compartilheSIGA
Renan Santos, pré-candidato ao Planalto pelo Missão, aparece em primeiro lugar no recorte entre eleitores de 16 a 24 anos da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 19.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nessa faixa etária, Renan soma 36,1% das intenções de voto, à frente de Lula (28,2%) e de Flávio Bolsonaro (24,5%), que aparecem numericamente distantes.
Nas redes sociais, o pré-candidato comemorou o resultado:
“O que isso mostra? Que eu sou só bom com os jovens? Não. Isso mostra que os jovens me conhecem mais.”
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda segundo o levantamento, Renan registra a menor rejeição entre os pré-candidatos, com 37,8%.