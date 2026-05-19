Entorno de Caiado ignora pressão por baixa nas pesquisas

Por enquanto, as avaliações de que a candidatura de Ronaldo Caiado não deslancha não incomodam o entorno do ex-governador de Goiás.

Gilberto Kassab, presidente do PSD, tem repetido que a campanha ainda não começou e que o nome do partido ainda vai crescer.

Na pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 19, Caiado aparece com 2,7% das intenções de voto, atrás de Lula (47%), Flávio Bolsonaro (34,3%), Renan Santos (6,9%) e Romeu Zema (5,2%). O entorno do pré-candidato, no entanto, afirma ter acesso a levantamentos nos quais ele aparece consolidado em terceiro lugar, com 8%.

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Caiado mantém agenda nesta semana, que inclui participação em um evento do setor supermercadista, em São Paulo, e na Marcha dos Prefeitos, em Brasília. E acompanha atentamente também a disputa em Goiás, onde a mulher dele, Gracinha Caiado (União Brasil), lidera as pesquisas para o Senado.