Flávio e Vorcaro embaralham planos do Centrão para 2026

PP, União Brasil e Republicanos devem aguardar para decidir, mais à frente, o posicionamento na disputa presidencial.

Antes do vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, havia uma tendência de a federação PP-União apoiar o pré-candidato do PL, como a coluna mostrou.

Dirigentes dessas legendas acompanharão os desdobramentos da relação entre a família Bolsonaro e o banqueiro do Master e, principalmente, sentirão a temperatura nas bases eleitorais.

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O foco desses partidos, mais do que a disputa pelo Planalto, continua sendo a formação de bancada na Câmara, o que garante uma fatia maior do fundo partidário.