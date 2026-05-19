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Flávio e Vorcaro embaralham planos do Centrão para 2026

Partidos como PP, União e Republicanos pisam no freio e aguardam cenário antes de decidir apoio presidencial

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/05/2026 09:17

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Flávio e Vorcaro embaralham planos do Centrão para 2026
Flávio e Vorcaro embaralham planos do Centrão para 2026 crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

PP, União Brasil e Republicanos devem aguardar para decidir, mais à frente, o posicionamento na disputa presidencial.

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Antes do vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, havia uma tendência de a federação PP-União apoiar o pré-candidato do PL, como a coluna mostrou.

Dirigentes dessas legendas acompanharão os desdobramentos da relação entre a família Bolsonaro e o banqueiro do Master e, principalmente, sentirão a temperatura nas bases eleitorais.

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O foco desses partidos, mais do que a disputa pelo Planalto, continua sendo a formação de bancada na Câmara, o que garante uma fatia maior do fundo partidário.

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