A nova pulga atrás da orelha da direção do PL após mudanças de versões sobre áudios

O desempenho de Flávio Bolsonaro nas pesquisas após a revelação das conexões com o banqueiro Daniel Vorcaro deixou de ser a única preocupação de parte do comando do Partido Liberal. A nova dúvida tem a ver com a legitimidade dos recados de Jair Bolsonaro, especialmente sobre o primogênito.

A revelação pelo The Intercept Brasil de mensagens em áudio e texto entre Flávio e o dono do banco Master acendeu um alerta dentro da ala mais ligada ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. A desconfiança foi alimentada pelas mudanças de versões de Flávio e Eduardo sobre o pedido de aporte milionário para a produção de Dark Horse, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. A preocupação é relacionada à veracidade do “leva e traz” entre Flávio e o ex-presidente sobre o rumo das eleições. O pré-candidato à Presidência é um dos únicos interlocutores autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a manter contato com o pai.

Desde que foi transferido para a prisão domiciliar temporária, o ex-presidente é autorizado a receber pouquíssimas visitas, como as de advogados e filhos. Eduardo está nos Estados Unidos enquanto Carlos tenta conciliar a agenda de pré-campanha com as visitas ao pai. Cuidadora do ex-presidente, Michelle pouco se posiciona publicamente sobre a campanha eleitoral, o que torna Flávio a única fonte sobre as percepções políticas de Jair Bolsonaro.

Desde então, segundo correligionários, toda as mensagens de Jair Bolsonaro tornadas públicas beneficiaram exclusivamente a candidatura do primogênito, mesmo após a divulgação das mensagens e das conexões com o Master. O desconforto também resultou na convocação de um encontro nesta terça-feira, 19, para os dirigentes da legenda avaliarem o tamanho do prejuízo político das revelações.

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Flávio ainda segue como prioridade da legenda para encabeçar a disputa presidencial. Contudo, há quem mantenha Michelle Bolsonaro, mesmo que de forma discreta, como alternativa para contornar a crise. A expectativa é que Flávio explique, entre quatro paredes, as reais relações com Daniel Vorcaro e se essas ligações podem comprometer o projeto de retomada de poder do principal partido da direita do país.