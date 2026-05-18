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A piada no Planalto sobre a escala de trabalho na Casa Civil

Convocação constante para expediente extraordinário tem causado incômodo entre servidores

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
18/05/2026 17:56

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A piada no Planalto sobre a escala de trabalho na Casa Civil
A piada no Planalto sobre a escala de trabalho na Casa Civil crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Servidores da Casa Civil iniciaram uma campanha interna contra as convocações constantes para trabalho aos domingos. O argumento é que a pasta comandada pela ministra Miriam Belchior teria de acelerar a análise jurídica das propostas prioritárias a serem encaminhadas ao Congresso. 

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A intimação para expediente extraordinário mira especialmente a equipe da Secretaria Especial de Análise Governamental, responsável pelo acompanhamento da formulação e na análise de programas e projetos do Executivo.

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A piada interna é que enquanto o Planalto se debruça para aprovar no Congresso a escala trabalhista de 5×2, no Planalto o formato 6×1 continua firme e forte, com folga apenas aos sábados. 

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